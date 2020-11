Des mini-maisons pour vétérans sans abris à Kingston

En collaboration avec les vétérans

«Le programme Homes for Heroes a été créé avec la collaboration directe de nos vétérans canadiens», explique M. Howard, qui ajoute que près de 200 vétérans ont été consultés.

«Le programme offre un logement aux vétérans qui ont de la difficulté à faire la transition entre la vie militaire et la vie civile et leur fournit les services nécessaires afin de réintégrer la société avec succès», enchaîne le président.

Ce village sera donc un transit pour les anciens militaires qui profiteront également d’un centre de ressources et de conseillers sur place pour les aider. La transition est différente pour chaque individu, a observé M. Howard dans d’autres villages similaires: certains y passent six mois, et d’autres jusqu’à trois.

H4HF estime que près de 5 000 vétérans militaires pourraient être en situation d’itinérance au Canada. Dans la région de Kingston, le président de H4HF évalue ce chiffre à une centaine.

De l’Alberta à l’Ontario

Selon le directeur du développement des fonds de H4HF, Cameron Diggon, le but de la fondation est de mettre fin à l’itinérance des vétérans: «Nous le faisons en construisant des villages de minimaisons dans des villes à travers le pays».