Des milliers de migrants coincés à la frontière gréco-turque

Aider la Grèce

Plusieurs pays d’Europe de l’Ouest – France et Allemagne en tête – disent vouloir aider la Grèce et la Bulgarie à protéger leurs frontières contre les réfugiés, et à prévenir une crise humanitaire.

Les autorités autrichiennes se préparent à envoyer des policiers en Grèce pour endiguer le flot de réfugiés. Selon le ministre autrichien de l’Intérieur, les services de sécurité grecs auront besoin de «toute sorte d’assistances, financière et policière».

Un porte-parole du gouvernement grec a déclaré que la situation liée aux réfugiés «présente une menace grave, exceptionnelle et disproportionnée pour la sécurité nationale du pays».