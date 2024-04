Des lunettes pour lutter contre la pauvreté

Une mauvaise vision de près peut réduire grandement la productivité des travailleurs souffrant de presbytie et affecter leurs revenus. Or, selon une nouvelle étude, il serait possible d’améliorer leur situation économique… en leur offrant des lunettes.

Avec un salaire moyen d’aussi peu que 35 à 50$ par mois, des lunettes de 1,50$ la paire demeurent un luxe dans plusieurs pays en voie de développement, peut-on lire dans un article du New York Times. Au Bangladesh, où la recherche a été menée, seulement 3,2% des personnes souffrant de presbytie ont accès à des lunettes correctrices.

Hausse du revenu

Les chercheurs ont donc recruté 800 adultes âgés de 35 à 65 ans et atteints de presbytie. L’échantillon comprenait des travailleurs occupant des emplois sollicitant plus particulièrement la vision de près, comme des cueilleurs de thé, des tisserands et des couturières. La moitié du groupe a ensuite reçu des lunettes gratuitement.

Au début de l’étude, l’ensemble de ces personnes gagnaient un revenu mensuel moyen de 35,30$. Huit mois plus tard, le revenu de ceux qui avaient reçu des lunettes avait augmenté à 47,10$ alors que celui du groupe contrôle — les gens restés «sans lunettes» — était demeuré le même.

Ces résultats confirment ceux d’une autre étude réalisée en 2018 sur l’impact économique des problèmes de vision. L’article qui avait alors été publié dans la revue médicale The Lancet avait noté une hausse de 22 % de la productivité chez les personnes presbytes qui avaient accès à une paire de lunettes.