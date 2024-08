Des lacs à l’océan: trois filles authentiques de trois coins du pays

Le spectacle Des lacs aux océans, créé pour réunir et faire découvrir les chanteuses et musiciennes Véronique Bilodeau (du Québec), Émilie Landry (du Nouveau-Brunswick) et Céleste Lévis (de l’Ontario), passe par la Franco-Fête de Toronto ce dimanche 25 août à 14h.

Il s’agira de la deuxième fois seulement que le trio montera sur scène devant public, confie Céleste Lévis en entrevue à l-express.ca. Inscrit il y a quelques mois par les Productions Flèche de Vanessa Borduas dans la 4e édition de sa tournée Escale, le trio se produira à d’autres endroits du pays.

Trois carrières solos

«Même si nous poursuivons chacune nos carrières solos», indique Céleste Lévis, «nous ambitionnons de continuer de travailler ensemble.» La fille de Timmins a déjà quatre albums à son actif. Un cinquième est en préparation, avec le dévoilement d’une des chansons dans quelques mois.

Chacune des artistes, surtout guitaristes et clavieristes mais aussi percussionnistes, jouent leurs propres chansons et accompagnent les deux autres.

«Nos styles se ressemblent, mais une est plus rock, l’autre plus folk-country…» Celui de Céleste Lévis a aussi été qualifié de «pop-indie» et même de «flirt-rock»!