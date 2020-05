Des Jeux de l’AESD virtuels en fin de semaine

«Je suis assez stupéfait de la masse de travail réalisé par l’équipe du Service de la construction identitaire en si peu de temps afin de maintenir cette tradition malgré les circonstances actuelles», a déclaré le directeur de l’éducation André Blais.

Une compétition vidéo-clip a également lieu grâce à un partenariat avec le Centre francophone de Hamilton et le programme pancanadien PassepART. L’artiste franco-ontarienne Mélissa Ouimet invite les ados à faire une vidéo dans laquelle ils dansent et chantent sur sa chanson Personne ne pourra m’arrêter ou sur C Okay de LGS (Le Groupe Swing).

«Être fier de sa communauté, de son école, de sa foi, font partie intégrante de la mission de notre Conseil», s’enthousiasme la présidente Melinda Chartrand. «Quelle belle occasion, cette année encore, de pouvoir renforcer ces valeurs et ces liens entre les élèves et les écoles tout en respectant les mesures de distanciation. Le Conseil rayonnera virtuellement cette année.»