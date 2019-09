Des enjeux plus importants que les maquillages de Trudeau, selon notre sondage

Au Québec

Sans surprise, c’est au Québec – où on est plus circonspect face à la vision Canadian du multiculturalisme – qu’on a traité l’affaire du «brownface» et les excuses de Justin Trudeau avec le plus de légèreté ou de perplexité, notamment chez des personnalités noires comme Dany Laferrière et Boucar Diouf.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui est pourtant un adversaire politique, a résumé le sentiment populaire en commentant: «Justin Trudeau a bien des défauts, mais il n’est pas raciste.»

Le chroniqueur nationaliste Mathieu Bock-Côté a imagé que «l’évêque a été pris avec une danseuse».

Le hic, en effet, pour le premier ministre libéral, c’est qu’il est lui-même le plus grand champion du multiculturalisme et de la diversité tous azimuts. Et, de tous les Canadiens, il est peut-être le plus troublé par son propre comportement passé, qu’il a attribué à un «angle mort» résultant de son «privilège blanc».