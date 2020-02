Des chefs d’œuvre de l’art belge du 20e siècle

Grâce au Musée de Lodève, près de Montpellier en France, nous avons la possibilité de découvrir l’art des peintres de la Belgique à travers une sélection de chefs-d’œuvre des collections du Musée d’Ixelles (Bruxelles).

L’exposition qui prend fin ce 23 février, tout comme le catalogue, «offre un éclairage sur les principaux courants développés en Belgique de la fin de siècle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et illustre la densité, la richesse et la singularité de cette épopée artistique.»

«Oscillant entre des influences internationales et des caractéristiques spécifiquement locales, entre un profond attachement à l’égard du réel et une propension féconde à l’imaginaire, l’art belge se révèle telle une ode à la modernité, la liberté et au non-conformisme.»

Classification originale



Une particularité originale de cette exposition et de son catalogue, c’est la classification adoptée pour les auteurs exposés, qui ne sont pas présentés par ordre alphabétique ou chronologique, mais par catégorie ou genre pictural.

Les 90 œuvres exposées sont présentées dans 10 sections: paysagisme et pré-impressionnisme, impressionnisme, symbolisme, art social, fauvisme, expressionnisme, surréalisme, abstraction de la Jeune Peinture à CoBrA, abstraction construite et lyrique.