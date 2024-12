Des astronautes aux performances cognitives ralenties

Les astronautes sur Mars

Il va sans dire que c’est un aspect à explorer si l’on pense envoyer des astronautes vers Mars — dans un contexte où ils n’auront pas le loisir de revenir sur Terre de sitôt, explique la chercheuse en comportement de la santé Sheena Dev, du Centre spatial Johnson de la NASA, qui a dirigé cette recherche.

Ces résultats ne sont pas non plus une totale surprise, commentent des experts dans les magazines Discover, New Scientist et Popular Science.

En fait, il n’est même pas sûr que ce soit l’environnement spatial qui soit en cause. Le simple fait d’être enfermé dans un lieu dont on ne peut pas sortir pendant des mois, sans cycle jour-nuit normal, avec des tâches répétitives, peut certainement avoir un impact sur la cognition ou sur la santé mentale.