Dernière fin de semaine pour le festival de design de Toronto

Maude Fraser

26 janvier 2019 à 16h15 26 janvier 2019 à 16h15

Dimanche, l’historique édition du festival DesignTO prendra fin; une dernière occasion de découvrir le travail des artistes francophone du Allstudio, de Lysanne Latulippe, d’ Annie Legault et de Carolina Reis.

Pour la première fois cette année le festival de design de Toronto s’étend sur dix jours, du 18 au 27 janvier.

Alors que le festival vient tout juste de dépasser sa durée habituelle de 7 jours, Deborah Wang, la directrice artistique du festival, confirme l’ampleur de l’édition 2019. «À ce jour, c’est notre plus grosse édition», appuit-elle. Malgré des températures glaciales, les Torontois ont été plus nombreux que jamais à braver le froid pour assister à plus d’une centaine d’évènements, d’exposition et de vitrine.

Parmi ces expositions, plusieurs artistes et designers francophones s’illustrent.

Pour la dernière fin de semaine du festival seulement, l’artiste franco-torontoise présente son exposition Ne tenir qu’à des fils. Comme une toile d’araignée, ses oeuvres textiles s’entremêlent et se connectent pour représenter dans l’espace les liens virtuels qui nous connectent. Comme sur internet, les visiteurs de l’exposition sont appelés à interagir avec l’oeuvre installée au Annex Art Centre au 1075 Bathurst

En première mondiale, en fin de semaine dernière, la designer de Montréal invitait les Torontois à participer à une expérience de tissage interactif dans le cadre de son projet String thoery scarves.

Inspirée du concept physique de la théorie des cordes, qui entrevoit l’univers tel un tissage de cordes entre différentes particules, Lysanne Latulippe invite à la création simultanée de deux foulards à l’aide d’algorithme.

En fin de semaine il sera possible d’admirer des foulards déjà créés dans la vitrine du Gerhard au 2949 Dundas Street West.

Pour toute la durée du festival, l’agence de design de Montréal présente son travail dans le cadre de l’exposition Work/Life. Alors que de moins en moins de professionnels travaillent de «9 à 5» dans des bureaux traditionnels, les limites entre le travail et la vie se font de plus en plus perméables. L’exposition qui réfléchit cette relation se tient jusqu’à dimanche au Umbra Store au 165 John Street.

Avec sa compagnie Amulette, la designer de Montréal fabrique des abat-jours entièrement faits de fibres naturelles. Inspirées par l’esthétique des années 60 et 70, ces pièces en jute et en chanvre sont issues d’un processus de «slow design». Elles seront exposées dans les vitrines du Drake Hotel au 1150 Queen Street West.