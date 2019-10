Denise Bombardier: faut-il vraiment que tout le monde en parle?

Elle contribue aussi à valider leur conception des francophones du pays, des «cadavres encore chauds» comme l’avait déclaré le romancier québécois Yves Beauchemin en 1990.

TLMP complice

Et que dire de Radio-Canada, de Guy A. Lepage et des responsables de l’émission TLMEP? Pour la deuxième fois en moins d’un an, ils ont invité Mme Bombardier à venir dans leur studio répandre ses invectives sans permettre aux premiers intéressés d’y être présents en même temps pour se défendre. En se faisant, ils se font complices de la polémiste.

Entre les bigots d’un côté et les élites québécoises de l’autre, il est étonnant que nous ayons tenu si longtemps. Pourtant nous voilà, encore debout.

Ce nouveau chapitre nous rappelle une fois de plus que notre avenir est entre nos mains et que nous ne pouvons pas dépendre même sur ceux et celles qui devraient normalement être à nos côtés.

Denise Bombardier n’est pas une imbécile; elle a su très bien jouer ses cartes pour faire parler d’elle et pour qu’on lui offre encore une tribune privilégiée. Elle en a profité pour répéter les pires sottises.