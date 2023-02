Demandeurs d’asile: le fédéral prié de mieux communiquer avec les villes

Le gouvernement fédéral a déplacé des centaines de demandeurs d’asile du Québec vers l’Ontario depuis l’été dernier; une hausse marquée par rapport à l’année précédente.

À Cornwall, une ville historiquement francophone de l’Est ontarien connue pour ses capacités d’accueil et d’intégration, on s’attend à plus de transparence de la part d’Ottawa.

Billet d’autobus

Tout juste arrivée du Mexique, en avril 2022, Nataly Benavides avait une idée très claire de ce qu’elle allait faire de sa première journée à Cornwall.

On lui avait remis un billet d’autobus pour qu’elle puisse se rendre vers les services administratifs qui l’attendaient. Elle en a profité pour amener sa fille et son conjoint et ensemble. Ils ont décidé de rester dans l’autobus durant tout le circuit afin de découvrir leur terre d’accueil.

Ils se sont arrêtés à la friperie entièrement destinée aux nouveaux arrivants de l’Association des communautés francophones de l’Ontario, de Stormont, Dundas et Glengarry (ACFO SDG).