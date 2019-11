Défaite des Maple Leafs en tirs de barrage face aux Flyers

Lourde perdre pour les Leafs dès la première mise en jeu du deuxième vingt alors que la jeune vedette Mitch Marner a fait une vilaine chute. Il a continué à jouer mais à rechuté immédiatement et a dû retourner au vestiaire.

Mitch Marner heads to the @MapleLeafs' locker room after an awkward fall. #HockeyNight pic.twitter.com/JgvzZ12hTY

— Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2019