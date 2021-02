Découvrez ces cinq alternatives au moteur de recherche Google

Si Google est le moteur de recherche le plus populaire et le plus utilisĂ© au monde, il est loin d’ĂȘtre le seul. De nombreuses alternatives existent, parfois plus protectrices de votre vie privĂ©e. l-express.ca vous prĂ©sente 5 moteurs de recherche alternatifs Ă Google.

1 – Écosia, le moteur de recherche Ă©colo

Vous ne le savez peut-ĂȘtre pas, mais les recherches sur internet ont un impact Ă©nergĂ©tique considĂ©rable. Selon l’Ă©tude d’un chercheur de Harvard en 2016, chaque recherche sur Google produit 7 grammes de CO2, un gaz non toxique mais que certains associent Ă des changements climatiques indĂ©sirables.

Alors, pour limiter le bilan carbone de la navigation internet, Écosia a Ă©tĂ© crĂ©e en 2009 en Allemagne.

DĂšs sa crĂ©ation, ce moteur de recherche alternatif Ă Google s’est engagĂ© dans la lutte environnementale en rĂ©investissant 80% de ses profits publicitaires dans des programmes de protection des forĂȘts, en partenariat avec la fondation WWF.

Un milliard d’arbres plantĂ©s en 2020

Au fil des annĂ©es, Écosia s’est fait connaitre dans le monde entier avec un slogan marquant: Ă chaque recherche, un arbre est plantĂ© dans le monde. RĂ©sultat: en 2020, Écosia a rĂ©ussi Ă planter plus d’un milliard d’arbres grĂące aux recherches de ses utilisateurs. TrĂšs vite, il s’est imposĂ© comme une alternative crĂ©dible Ă Google.