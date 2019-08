De Toronto à Mississauga ou York: passez la carte Presto en montant et en descendant

La carte Presto de transport en commun, à Toronto et dans d’autres réseaux de la province, est désormais reconnue dans la banlieue ouest (Mississauga) et nord (la région de York), qu’on rejoindra en un seul trajet.

Désormais, lorsque vous passerez votre carte de transport sur un lecteur Presto, dans le bus de la TTC en débarquant à Mississauga, vous serez directement prélevé du prix pour MiWay, la société des transports de Mississauga.

Même système lorsque vous débarquez dans la région de York: le passage YRT (York Region Transit) sera déduit directement sur votre carte.

Vous aurez aussi passé votre carte sur le lecteur Pesto en montant dans l’autobus à Toronto. Évidemment, cela fonctionne aussi dans l’autre sens: on paye en montant dans le bus de MiWay ou de YRG, et on paye la TTC en descendant à Toronto.