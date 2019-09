De la soupe aux tomates en conserve pour la musculation des personnes âgées

– le yoga, soit des étirements qui permettent d’améliorer la souplesse.

«C’est un programme qui se fait sur une chaise», explique Kathleen Lévesque, infirmière autorisée au Bureau de santé. «L’essentiel du programme est de commencer avec les cannes de soupe les plus petites et finir les exercices en fin de session avec des cannes qui sont plus grosses et plus lourdes.»

150 minutes par semaine

La recommandation pour un aîné est de faire 150 minutes d’activité physique par semaine. «On encourage les personnes âgées à bouger le plus possible, que ce soit faire du jardinage ou encore du ménage.»

Selon les statistiques, une personne de plus de 65 ans sur trois a fait une chute au cours de la dernière année.

«On essaie de développer des programmes pour suivre les recommandations canadiennes sur l’activité physique des personnes âgées, parce qu’on sait que l’activité physique aide à diminuer les chutes, donc les blessures».