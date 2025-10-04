De la musique aux multiples couleurs

musique, Moyenne Rig
Le jeune quatuor acadien Moyenne Rig: guitare, contrebasse, banjo, mandoline. Photo: capture d'écran
Publié 04/10/2025 par Marc Lalonde

Octobre, l’automne s’installe en nous montrant ses différentes couleurs. Au niveau de la musique, je vous offre différentes couleurs. Commençons par le bluegrass.

Une musicalité aux couleurs bluegrass

Lorsque l’on pense au bluegrass, on pense à Ricky Skaggs, David Grisman ou encore Bela Fleck.

Eh bien si je vous disais qu’il y a, au Sud du Nouveau-Brunswick, un groupe à surveiller, me croiriez-vous? Originaire de Saint-Jean, Moyenne Rig a lancé cet été C’est toute une affaire.

musique
L’album C’est toute une affaire, de Moyenne Rig.

Le titre de leur premier album colle bien à la formation. Le jeune quatuor présente une douzaine de chansons qui nous captivent dès les premières notes. Ce qui surprend le plus, c’est la qualité du jeu de leurs instruments.

Les quatre membres de la formation jouent avec une justesse remarquable, ce qui donne une musicalité majestueuse. On a aussi droit à des harmonies vocales incroyables, qui plaisent beaucoup à l’oreille.

Quant à l’écriture des textes, les quatre jeunes Acadiens se partagent la tâche afin de nous offrir les meilleures histoires possibles. Il y a quelques bons vers d’oreille, comme La weekend et Route acadienne. D’ailleurs, sur cette dernière, on remarque la présence d’un grand de l’Acadie, Daniel Léger.

L’album contient également quelques bonnes pièces à chanter en chœur, que ce soit Chanson d’été, On va fêter ce soir ou Les Acadiens de par chenous.

Mention spéciale à la chanson pour la route, La 126, qui nous amène sur le territoire du Sud du Nouveau-Brunswick.

Une voix puissante

Pour un univers énergique et irrésistible, on peut se fier à Mélissa Ouimet.

Depuis 2007, l’autrice-compositrice-interprète franco-ontarienne Mélissa Ouimet n’a cessé de donner des spectacles sur les scènes du Québec et de la francophonie canadienne. Elle s’est bâti une maturité hors du commun, qui rejoint un public nombreux à chaque prestation.

musique
L’album Mille raisons, de Mélissa Ouimet.

Malgré toutes ces années de métier, elle n’en est qu’à son deuxième album. Mille raisons est vraiment à l’image du talent de Mélissa Ouimet.

Elle a signé tous les textes et musiques du nouvel opus, en collaboration avec Bruno Labrie, Ken Presse et Luke Sheets.

Les arrangements nous transportent dans un univers pop-rock solide. Mélissa Ouimet a une maîtrise parfaite de sa voix, parfois douce, parfois rauque, mais toujours juste afin de livrer l’émotion désirée.

De plage en plage, elle nous livre des chansons plus accrocheuses les unes que les autres. Disco Ball est sans doute l’une des plus irrésistibles: courte, mais efficace.

Tourner est une superbe ballade piano-voix, qui met en évidence toute la puissance de la voix de la chanteuse.

La pièce Partis pour veiller tard surprend et charme à la fois. Il s’agit sans doute du vers d’oreille le plus puissant de l’album.

Avec cet album, Mélissa Ouimet a pris le temps de bien faire les choses afin de trouver les sonorités parfaites. Mille raisons est un produit très bien fignolé qui a sa place dans l’univers pop-rock et qui a tout ce qu’il faut pour se retrouver dans mon top 10 de l’année.

Toute la richesse de l’expérience

À la fin du mois d’août, Brian St-Pierre nous invitait à célébrer les 50 ans du drapeau franco-ontarien avec une nouvelle édition de l’hymne franco-ontarien Mon beau drapeau.

Il y a une trentaine d’années, alors avec son groupe Vice Versa, Brian St-Pierre épatait la galerie avec ses compositions. Aujourd’hui, c’est un nom connu au sein de la famille des auteurs-compositeurs franco-ontariens. Une source d’inspiration pour toute la communauté francophone de l’Ontario, d’Est en Ouest.

musique
L’album Malgré tout, de Brian St-Pierre.

À l’automne 2024, Brian St-Pierre présentait son 7e opus solo, Malgré tout, sur lequel brille toute la magie de l’artiste. Du pop-rock accrocheur, à la ballade folk profonde, l’album séduit par la puissance des mélodies.

Chaque texte est accompagné d’une justesse musicale, qui vient appuyer des textes magnifiques sur différents sujets, parfois légers, parfois profonds.

Toujours avec ce besoin d’atteindre et de toucher chaque auditeur, l’auteur-compositeur-interprète arrive encore, malgré les années qui passent et la pop moderne toujours omniprésente, à se démarquer du lot et à produire de superbes textes remplis de vérité.

