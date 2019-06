David Saint-Jacques atterrit à Kitchener

Universitaire

Enfin la Franco-Ontarienne Dyane Adam, l’actuelle présidente de l’Université de l’Ontario français, engagée dans un bras de fer avec le gouvernement de l’Ontario sur l’avenir de l’institution, devrait inspirer les prochains occupants de la toute première école Viamonde à Milton.

Première femme commissaire canadienne aux langues officielles (de 1999 à 2006), Dyane Adam est célèbre pour avoir fait avancer le bilinguisme au sein du gouvernement canadien, et pour avoir défendu les droits des femmes et des minorités linguistiques au pays.

L’école ouvrira ses portes en septembre 2019 dans un édifice érigé au 500, Cedar Hedge Road à Milton et pourra accueillir près 350 élèves de la maternelle à la 6e année. Elle abritera également une garderie et un centre à la famille ON y va.