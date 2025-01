Daniel Poliquin, auteur prolifique

Le Canada français a produit plusieurs autrices et auteurs prolifiques. On pense immédiatement aux Acadiens Herménégilde Chiasson et Antonine Maillet, à la Manitobaine Gabrielle Roy et au Franco-Ontarien Daniel Poliquin. C’est le travail de ce dernier que nous allons explorer cette fois.

Mais avant de nous plonger dans Le vol de l’ange, Cherche rouquine, coupe garçonne et L’Obomsawin, parlons un peu de l’auteur.

Daniel Poliquin est originaire d’Ottawa, où il a fait carrière en tant que traducteur et interprète au Parlement canadien. Même avec cet emploi, il a eu le temps de se consacrer à l’écriture. Il a écrit 10 romans et a signé la traduction de nombreuses œuvres d’essayistes et romanciers canadiens-anglais connus.

Il a reçu de nombreux prix ainsi qu’un doctorat honorifique de l’Université Carleton et un autre de l’Université d’Ottawa. Il est chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française, chevalier de l’Ordre de la Pléiade et officier de l’Ordre du Canada.

Son œuvre a fait l’objet de plusieurs dizaines d’études, de commentaires d’universitaires et de chroniques.