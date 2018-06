Du 12 mai au 16 septembre 2018, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) invite à une réflexion sur les enjeux liés à la «décolonisation du regard» et aux perceptions identitaires, esthétiques et culturelles, à travers l’exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui.

Cette exposition originale et superbe se penche sur les transformations du regard porté sur les arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

En suivant les différentes étapes de la vie de Pablo Picasso (1881-1973) et celles de l’histoire, l’exposition explore l’étroite relation qui existe entre le maître espagnol et les artistes de ces continents, en se basant sur l’histoire des mentalités.

Pour comprendre cette exposition qui sort de l’ordinaire, rien ne vaut les explications qu’en donne Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du MBAM: «Comment un objet ethnographique est-il devenu esthétique? Comment un Picasso et un masque anonyme peuvent-ils s’exposer sur un même plan? Quelles furent les étapes de cette “décolonisation du regard» au cours du dernier siècle jusqu’à nos jours?

À Montréal, le parcours raconte cette histoire du «musée des Autres», héritage d’un monde colonial à sa redéfinition actuelle dans un monde globalisé.

«Privilégiant une approche transculturelle, j’ai voulu inscrire dans ce récit les artistes contemporains africains ou d’ascendance africaine. L’eurocentrisme culturel est à revoir dans une histoire de l’art à réinventer.

Les frontières qui distinguaient les récits de la modernité s’entremêlent aujourd’hui quand les artistes du monde affirment désormais leur identité transnationale» nous explique Nathalie.

Au fil du parcours de cette grande exposition qui porte un regard inédit sur l’histoire de l’art à réinventer, des artistes contemporains d’ascendances africaines s’inscrivent en contrepoint, multipliant les points de vue sur une histoire de l’art universelle à repenser.

Pour ce faire, l’exposition met en comparaison des œuvres non-occidentales à celles de Picasso, en s’appuyant sur un vaste ensemble d’œuvres artistiques.

Ce face-à-face explore les relations de similarité entre les thèmes illustrés par Picasso et par des artistes contemporains (la nudité, la sexualité, les pulsions ou la perte) en faisant appel à des modes d’expression semblables comme la défiguration ou la déstructuration des corps.

Cette exposition présente un double intérêt, celui d’offrir des œuvres de Picasso, que l’on n’a pas souvent l’occasion de contempler, et celui de situer l’existence humaine dans une perspective artistique fondamentale.

«La comparaison de ses œuvres (de Picasso) avec celles d’artistes non-occidentaux permet de comprendre que le primitif n’est pas un stade de non-développement, mais une façon d’accéder aux couches les plus profondes, intimes et fondatrices de la vie humaine.»

On ne saurait mentionner ici toutes les œuvres d’art que le visiteur de cette exposition pourra contempler, qu’il s’agisse d’œuvres originales de Picasso ou de celles d’artistes contemporains qui les ont utiliser comme modèles pour exécuter leurs propres réalisations.

Les plus pures émotions, je les ai éprouvées dans une grande forêt d’Espagne où, à 16 ans, je m’étais retiré pour peindre. Mes plus grandes émotions artistiques, je les ai ressenties lorsque m’apparut soudain la sublime beauté des sculptures exécutées par les artistes anonymes de l’Afrique.

Le MBAM offre en complément l’exposition Nous sommes ici, d’ici: L’art contemporain des Noirs canadiens, que l’on peut voir… ou revoir, puisqu’elle a été présentée en janvier dernier à Toronto, au Musée Royal de l’Ontario.

Le MBAM ne présente malheureusement pas de titre d’art ou de catalogue pour accompagner l’exposition D’Afrique aux Amériques: Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui.

Trente années de collaboration avec L'Express. Spécialisé en communication, psychocommunication, suggestologie, suggestopédie, rythmes biologiques, littérature française et domaine artistique. Auteur de très nombreux articles et d'une vingtaine de livres dont le dernier, «Des héros et leurs épopées», date de décembre 2015.