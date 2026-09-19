Dans un nouvel essai sur la nécessité de ralentir le développement de l’intelligence artificielle, Dario Amodei, chef de la direction et cofondateur d’Anthropic, réitère ses inquiétudes sur «l’utilisation abusive de l’IA à des fins de cyberattaques et de bioterrorisme».

Sa crainte: qu’un essaim d’agents autonomes puisse, en théorie, prendre le contrôle de l’ensemble d’Internet d’ici six à douze mois.

Amodei fonde cette crainte sur la révélation faite en juillet par OpenAI selon laquelle ses modèles d’IA avaient franchi les limites d’un test de sécurité et avaient pénétré les systèmes de la plate-forme d’apprentissage Hugging Face.

Environ 1200 agents d’IA ont commencé à communiquer sur un forum, échangeant des messages enthousiastes tels que: «OH MON DIEU! Il y a un forum partagé… On a trouvé d’autres agents!», avant que 700 d’entre eux ne coordonnent une attaque.

Amodei soutient qu’il faut «ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles d’IA». Elon Musk et le chef de la direction d’OpenAI, Sam Altman, ont abondé dans le même sens.