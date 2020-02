Cryothérapie: le traitement par le froid qui ferait maigrir

Un rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), publié en 2019, pointe des problèmes de sécurité et des effets secondaires tels que brûlures locales aux 1er et 2e degrés, maux de tête, urticaire chronique au froid et intolérances digestives.

L’Institut français conclut à l’importance de faire le point sur les effets thérapeutiques de la cryothérapie avec des études méthodologiquement fiables.

Gelures et problèmes cardiaques

C’est également la raison pour laquelle Santé Canada déconseille la pratique: l’utilisation «d’un appareil de cryothérapie», lit-on sur son site, «qu’il soit homologué ou non, peut mettre votre santé et votre sécurité en danger».

Les risques vont des gelures à la mort de tissus, en passant par les problèmes de cœur, de circulation sanguine ou neurologiques.

«Si l’appareil fait défaut, cela pourrait entraîner la suffocation ou aggraver» ces problèmes. Santé Canada précise ne pas avoir «confirmé les allégations» au sujet des appareils «parce qu’aucune demande d’homologation n’a été soumise et que les données scientifiques n’ont pas été validées».

À suivre

La cryothérapie pourrait cependant avoir certains effets bénéfiques, notamment sur la douleur chronique et les rhumatismes. On y reviendra dans un prochain article.