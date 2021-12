La reprise des croisières inquiète des écologistes

Dans une réponse par courriel, Transports Canada assure être en discussion avec ses homologues américains en vue d’améliorer la réglementation. L’interdiction de tout déversement dans les nouvelles aires marines protégées canadiennes depuis 2019 est un premier pas dans la bonne direction.

Rejets de soufre dans l’eau

Une nouvelle source de pollution inquiète toutefois Véronique Bussières : les rejets de soufre dans l’eau.

Au cœur du problème, les épurateurs destinés à réduire la quantité de soufre dans les gaz d’échappement des navires. Ces systèmes de filtration sont lavés avec de l’eau, renvoyée ensuite dans la mer alors qu’elle est contaminée par des métaux lourds. En 2020, on évaluait à 4000 le nombre de bateaux équipés d’épurateurs dans le monde.

«C’est un effet pervers et inattendu des règles environnementales de l’OMI, qui encouragent les bateaux à utiliser des carburants plus propres. On a pris un problème de pollution de l’air et on l’a transformé en pollution de l’eau», analyse Véronique Bussières.

La biologiste-géographe s’inquiète d’eaux de lavage très chaudes, 100 000 fois plus acides que l’eau de mer: «Cela contribue à l’acidification des océans et fragilise le métabolisme de nombreux organismes marins.»