CoViD-19: une «grippe» aux graves séquelles

Au final, le taux de décès fluctue par région et par catégorie d’âge: plusieurs études pointent maintenant vers une fourchette oscillant entre 0,5 et 1%, ce qui demeure beaucoup plus élevé que pour la grippe.

Effets à long terme plus nombreux

Mais même après l’hôpital, il y a des séquelles. Chez 5 à 10% des patients guéris de la CoViD-19, la pente est difficile à remonter: ils traînent des symptômes parfois assez lourds pendant des semaines, voire des mois.

Ces symptômes ne sont pas que respiratoires, comme les spécialistes le pensaient au début. Aujourd’hui, on sait que la maladie peut causer de la tachycardie, des douleurs musculaires et articulaires et de l’épuisement, plus de 60 jours après le début de la maladie.

Sont également évoqués des dommages neurologiques allant de simples difficultés cognitives, de la fatigue ou de la perte de goût ou d’odorat, jusqu’à des cas de céphalées, d’accident vasculaire cérébral et d’épilepsie. La BBC rapportait qu’à la fin-juin, on comptait déjà plus de 300 études sur ces anomalies neurologiques observées chez les patients atteints de Covid-19.

«Syndrome post-CoViD-19»

Les personnes aux prises avec des symptômes résiduels parlent désormais de leur réalité comme du «syndrome post-CoViD-19». Elles se retrouvent d’ailleurs par milliers dans des groupes de soutien en ligne.