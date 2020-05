CoViD-19: un vaccin pour tous?

La production et la purification du virus SRAS-CoV-2 à haute concentration nécessite toutefois des équipements biosanitaires certifiés de niveau 3, et il y en a peu.

Des animaux aux humains

Au moins une douzaine d’entreprises poursuivent l’idée d’injecter dans les formulations corporelles d’ARN ou d’ADN, un processus plus simple à fabriquer en grande quantité, mais aucun vaccin avec cette approche n’est approuvé chez l’humain – seulement pour des usages vétérinaires.

Les adjuvants pour les vaccins composés d’une protéine SRAS-CoV-2 de même que d’autres ingrédients risquent d’être rares en cette période de pandémie.

Investissement

Une autre interrogation, et non des moindres, reste monétaire: comment s’assurer que les gouvernements et les entreprises du monde entier investissent suffisamment d’argent dès maintenant, afin que les vaccins puissent être fabriqués rapidement en 2021?

Près de 2 milliards $ seront nécessaires pour les premiers essais des vaccins candidats, avance la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), une organisation non gouvernementale destinée à stimuler le développement de vaccins et fondée par le géant caritatif Welcome Trust.