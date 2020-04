CoViD-19: un nouveau portail pour obtenir ses résultats d’analyse

L’Ontario a lancé un nouveau portail virtuel pour que le public ait facilement accès à ses résultats d’analyse de laboratoire liés à la CoViD-19.

En permettant aux gens d’avoir accès plus rapidement et de façon sécurisée à leurs résultats d’analyse sur leur ordinateur ou appareil mobile, ce portail aidera à atténuer les pressions exercées sur les bureaux de santé publique et les travailleurs de première ligne pour qu’ils divulguent ces renseignements.

Les patients devront confirmer leur identité grâce aux renseignements de leur carte Santé avec photo.

Le gouvernement donne également «plus de pouvoirs et de souplesse» aux bureaux de santé publique pour prendre des décisions en matière de dotation qui appuient leur lutte constante contre l’éclosion du coronavirus. On pourra notamment passer outre aux conventions collectives signées avec les syndicats pour déployer des bénévoles, notamment du personnel infirmier retraité et des étudiants en médecine qui se sont inscrits par le truchement du site Web de la province.