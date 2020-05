CoViD-19: Quatre mois plus tard, toujours plus de questions que de réponses

Le bagage génétique de certaines personnes pourrait dissimuler la clé du mode de transmission de la CoViD-19, de la même façon que certaines personnes n’ont jamais contracté le VIH malgré de nombreuses expositions au virus.

On sait à ce sujet que les porteurs d’un gène particulier produisent une protéine qui, à l’image d’un verrou, empêche le virus de pénétrer la membrane des cellules. Cette découverte, remontant à 1996, a permis de comprendre comment le VIH pénétrait les cellules et a aiguillé les scientifiques vers des antiviraux plus efficaces.

Deux généticiens de l’Université d’Helsinki en Finlande, Mark Daly et Andrea Ganna, ont commencé à recueillir des données génétiques auprès de patients atteints de la CoViD-19. Avec leur collègue Manuel Rivas de l’Université Stanford, de Californie, ils ont lancé la CoViD-19 Host Genetics Initiative, qui compte maintenant 151 études et recherches menées par plus de 500 scientifiques du monde entier.

Facteurs environnementaux

D’autres chercheurs explorent aussi cette piste qui risque par contre de s’avérer difficile, car la plupart des gènes semblent n’avoir qu’un faible impact sur la sensibilité aux maladies.

Autre difficulté: un nombre important de génomes devra être étudié pour séparer le signal du bruit dans cet énorme lot de données.

Et même si les scientifiques comprennent comment les gènes contribuent à la gravité de la CoViD-19, il restera encore à déterminer comment ils interagissent avec les facteurs environnementaux, comme le tabagisme ou la pollution afin d’obtenir un portrait plus net de l’influence des gènes et du style de vie des personnes susceptibles de contracter ce nouveau virus.