CoViD-19: les morts peuvent rester contagieux

Ainsi, les experts judiciaires devraient porter un équipement de protection, y compris une combinaison, des gants, des lunettes, une casquette et un masque.

Reste qu’en général, les agents pathogènes ne survivent pas assez longtemps pour se propager aux vivants. Mais certaines épidémies ont démontré que cela restait parfois possible: la tuberculose, le VIH, l’hépatite B et C, la fièvre typhoïde, le choléra ou encore les infections intestinales, figurent dans la liste des maladies infectieuses qui subsistaient suffisamment longtemps dans les défunts pour se transmettre à l’occasion aux vivants.