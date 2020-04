CoViD-19: le masque, symbole du manque de préparation

«Avant la pandémie, c’était déjà difficile, car nous avions déjà beaucoup de manques de personnels. Nous avons fait appel à des infirmières retraitées, mais nous ne les mettons pas en première ligne. Le système de santé s’organise lui aussi et cela nous montre que c’est possible d’affecter plus de personnes à l’urgence, de référer plus de monde à l’extérieur ou de prendre le temps de se préparer à une gestion de crise. C’est une leçon pour plus tard», résume l’infirmière.

Le masque comme emblène



Pour l’historienne Laurence Monnais, l’emblème de cette crise restera le masque médical. Elle a d’ailleurs écrit une analyse sur l’indigence de la santé publique, où elle le place au centre de sa réflexion.

Bien que ce ne soit pas son utilité qui est la question de fond. «L’accès au masque augmente la confiance dans la capacité de la personne de se protéger, cela diminue l’anxiété et permet de mieux gérer la crise. Les gens voient sur les réseaux sociaux d’autres réalités (en Corée, par exemple) et la généralisation de cette protection», relève la chercheuse.

Géré de manière différente selon les juridictions, le masque devient un objet convoité, une mesure sanitaire personnelle autant que politique: le citoyen masqué serait le premier rempart contre la contamination. «Il est plus présent en Asie, où le respect communautaire est plus grand. C’est un outil de prévention qui envoie un message politique: je vais me protéger si vous n’êtes pas capable de le faire», explique la chercheuse.