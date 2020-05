CoViD-19: l’âge n’est pas le seul facteur de risque

Dès le début de l’épidémie de CoViD-19, les responsables de la Santé publique ont insisté sur l’âge, comme facteur de risque. On a identifié les 70 ans et plus comme étant les plus susceptibles de subir des complications majeures, d’être hospitalisés aux soins intensifs et, éventuellement, d’en mourir…

Mais l’âge n’est pas le seul facteur de risque.

90% des décès

Il est vrai que les gens de 70 ans et plus comptent pour 33% des cas détectés de CoViD-19, alors qu’ils ne forment qu’environ 12% de la population canadienne.

Notons toutefois que les plus jeunes sont plus souvent asymptomatiques et échappent donc au dépistage, alors que les personnes âgées en centres de soins de longue durée ont été, au contraire, beaucoup plus testées que le reste de la population. Il est donc probable que leur poids relatif parmi les cas de CoViD-19 soit surestimé.

Cela dit, les 70 ans et plus comptent pour les trois-quarts des hospitalisations (5 fois plus que leur poids démographique), et pour plus de 90% des décès (7 fois leur poids démographique). À première vue, l’âge semble donc un facteur important.