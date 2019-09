Le groupe B connaît déjà ses deux qualifiés. L’Argentine et la Russie ont remporté leurs deux matchs et se rencontreront mercredi pour déterminer le vainqueur de la poule.

L’Espagne du champion de la NBA Marc Gasol a elle aussi décroché son billet pour le deuxième tour avec des victoires contre la Tunisie (101-62) et Porto Rico (73-63). Le pivot des Raptors a signé 10 points et 6 rebonds dans le premier match et a terminé meilleur marqueur du second avec 19 points, accompagnés de 7 rebonds et 2 contres. La Tunisie et Porto Rico devront se départager mercredi pour accompagner les Ibères au deuxième tour.

Comme dans le groupe B, Italie et Serbie ont signé deux succès et se retrouveront pour jouer la première place de la poule D mercredi. Les Philippines et l’Angola n’ont pas fait le poids face à ces deux ogres, subissant des défaites de plus de 30 points à chaque fois.

États-Unis et Grèce déçoivent

Les États-Unis, grands favoris de la compétition, ne sont pas passés loin de tomber de leur piédestal. Après une victoire plutôt facile face à la République Tchèque (88-67), ils ont été tout proche de perdre face à la Turquie. Il a d’abord fallu un coup de sifflet généreux des arbitres pour une faute sur Jayson Tatum en toute fin de match pour permettre aux Américains d’arracher une prolongation.