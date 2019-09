La sélection canadienne entrait en lice ce dimanche matin (3h30), dans la Coupe du Monde de basket, qui se déroule en Chine. Placé dans le groupe H en compagnie de l’Australie, la Lituanie et le Sénégal, le Canada débutait sa campagne face à un des favoris de ce « groupe de la mort ». Malgré un excellent troisième quart, qui les a vu mener 76-77, les hommes entraînés par Nick Nurse se sont inclinés lourdement (108-92). La faute notamment à un quatrième quart raté et perdu 32-15.

L’Australie démarre plus fort

Malgré le bon début de match de Cory Joseph (6 points), l’Australie commence plus fort. Elle compte jusqu’à 9 points d’avance (18-9). Les Canadiens s’appuient sur leur banc pour revenir dans la partie, avec 4 points de P.Scrubb et un tir primé d’Heslip pour revenir à 24-20 à 30 secondes de la fin. Les Australiens finissent fort cette première période qu’ils concluent sur un 5-0, qui leur redonne 9 longueurs d’avance (29-20).

Le Canada limite les dégâts

Ils poursuivent sur leur lancée. Patty Mills signe un joli flotteur (37-25). Mais, peu en réussite à 3-points, les Boomers ne parviennent pas à creuser un écart plus conséquent. Pangos garde les siens à distance raisonnable (45-35), mais une faute antisportive canadienne, sur une contre-attaque, permet à Ingles d’inscrire deux lancers et un tir mi-distance. Le joueur d’Utah enclenche un 7-0 pour les siens (52-35), qui comptent finalement 12 points d’avance, après un 5-0 canadien pour conclure le deuxième quart (52-40).

Gros début de troisième quart

Le Canada resserre sa défense au retour des vestiaires. Les Australiens sont toujours maladroits de loin et subissent un 9-0 (52-49). Le temps mort pris par Andrej Lemanis ne remet pas les Verts dans le match. Après un tir manqué de Bogut, le Canada prolonge sa série pour revenir à un point (52-51).

La rencontre est relancée. Joseph inscrit deux lancers suite à une faute antisportive. Pangos marque à 3-points, dans la foulée, et les Rouge et Blanc sont devant! La rencontre s’est équilibrée et les deux équipes se rendent coup pour coup.