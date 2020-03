Coronavirus : prudence oui, panique non

Enfin: pourquoi ne pas réduire un peu notre consommation de nouvelles télévisées notamment (à la télé ou en ligne) qui sont depuis trop longtemps alarmistes et sensationnalistes.

Nos médias d’information électroniques pourraient ainsi profiter de l’occasion pour, non pas lever le pied, mais baisser le ton.

À ce titre, l’agressivité de certains et certaines journalistes dimanche soir, lors d’un point de presse de la ministre Mélanie Joly sur la colline parlementaire, étaient à la limite de l’indécence…

Les uns envers les autres

Au final, comme un «mème» Internet le rappelait récemment: «Une fois que tout cela sera terminé, ce qui aura compté le plus, c’est comment nous nous sommes comportés les uns envers les autres.»

Alors prudence oui, mais panique non. La vague s’en vient. Assurons-nous qu’elle soit aussi petite et d’aussi courte durée que possible. Dans le calme et la dignité.

Et lavons-nous les mains… au propre, pas au figuré!