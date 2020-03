Coronavirus : pas de fermeture de la frontière canado-américaine… pour le moment

Pas de symptômes à bord

Les compagnies aériennes devront interdire à tous les voyageurs qui présentent des symptômes de la Covid-19 de monter à bord des vols internationaux à destination du Canada. Les compagnies aériennes devront faire une évaluation de santé sommaire de tous les voyageurs aériens en fonction de directives que leur fournira l’Agence de la santé publique du Canada.

Les Canadiens à l’étranger touchés par la Covid-19 peuvent demander de l’aide consulaire 24 heures par jour et 7 jours par semaine dans l’ensemble de ses missions à l’étranger.

Ottawa va rehausser les mesures de dépistage dans les aéroports canadiens, notamment avec des messages plus insistants et plus visibles, des kiosques pour évaluer la santé des voyageurs et davantage d’activités de nettoyage et de désinfection des aires et installations achalandées.

Assurance-emploi

Parmi d’autres mesures déjà mises en place, mentionnons l’élimination de la semaine d’attente pour recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi, l’amélioration du programme de travail partagé, le financement de la mise au point d’un vaccin et d’essais cliniques et des investissements à l’appui des systèmes de soins de santé dans les provinces et territoires.

De l’information pertinente sur le Covid-19 est dispensée par la Ville de Toronto, le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement fédéral.