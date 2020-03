Coronavirus : moins de 1% de décès

Une quantité indéterminée de gens n’ont eu que des symptômes bénins et ne se sont jamais présentés à l’hôpital, croyant avoir un gros rhume. Ils se sont rétablis, et ils ne sont jamais entrés dans les statistiques. Surtout, ils ne sont pas morts.

Depuis que le virus a commencé à se répandre en Iran, en Italie et aux États-Unis, le problème s’est complexifié: ces pays étaient mal préparés à accueillir une épidémie.

Un grand nombre de gens contagieux se sont perdus dans la nature, et même des cas «suspects» ne sont pas testés en ce moment aux États-Unis, faute d’un nombre suffisant d’équipements pour effectuer ces tests.

0,6% plus réaliste

En comparaison, la Corée du Sud s’est engagée depuis la semaine dernière dans une campagne massive, réussissant à tester des milliers de personnes par jour — et atteignant les 10 000 à la fin de la semaine. En date du 5 mars, avec 140 000 personnes testées, son bilan était de 6088 cas confirmés de coronavirus, pour 40 morts. Soit un taux de décès de 0,6%.

Par ailleurs, le taux de décès de la grippe est, aux États-Unis, de 0,1%. Et il ne faut pas oublier que là où toutes les études préliminaires s’entendent, c’est sur le fait que le risque de décès des suites du nouveau coronavirus est beaucoup plus élevé chez les plus de 60 ans.