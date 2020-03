Coronavirus : le fédéral mobilise 82 milliards $

– Augmenter le crédit à la disposition des petites, moyennes et grandes entreprises canadiennes par l’intermédiaire de la Banque de développement du Canada et d’Exportation et Développement Canada (plus de 10 milliards $ en soutien additionnel aux entreprises qui ont besoin de liquidités).

– Augmenter le crédit à la disposition des agriculteurs et du secteur agroalimentaire.

– Lancer le Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés pour acheter jusqu’à 50 milliards $ de blocs de prêts hypothécaires assurés au moyen de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Annoncée le 16 mars, cette mesure veur offrir un financement stable aux banques et aux prêteurs hypothécaires, ainsi que favoriser la poursuite des activités de prêts aux entreprises et aux consommateurs canadiens.

– Augmenter de 150 milliards $ la limite de la SCHL prévue par la loi pour garantir les titres, et augmenter de 150 milliards $ la limite de la SCHL prévue par la loi pour assurer les prêts hypothécaires.

Ottawa souligne que «les six plus grandes institutions financières du Canada ont pris l’engagement de travailler au cas par cas avec la clientèle des particuliers et des petites entreprises pour trouver des solutions adaptées à leurs difficultés».