Coronavirus : de la panique à la complaisance

C’est une attitude qui a été observée dans de multiples situations réelles, et dans de multiples expériences contrôlées en laboratoire. Offrez à une personne le choix entre la certitude de perdre un dollar et la possibilité d’en gagner 5, avec la faible possibilité d’en perdre 20, et tout le monde va choisir la première option.

Mais après quatre ou cinq essais, ils vont majoritairement passer à l’option plus risquée. La possibilité d’un gain immédiat l’emporte toujours sur le risque d’une perte plus lointaine.

Débâcle aux États-Unis

La recherche suggère en fait, poursuit Ido Erev, que «vous aurez deux tendances problématiques: une majorité qui prend progressivement de plus en plus de risques, et une petite minorité qui montre des comportements apparentés à la panique, en entreposant des provisions».

Pour la chroniqueuse canadienne Supriya Dwivedi, la débâcle américaine, avec un système de santé qui n’était pas prêt à faire face à une pandémie et un système politique ancré dans le déni, est une illustration à l’extrême des conséquences de cette complaisance: une prise de risque qui a permis des gains immédiats (factures de santé moins élevées) au mépris des pertes dans un hypothétique futur… devenu ce mois-ci très réel.