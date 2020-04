Coronavirus aérodynamique: dans le nuage de goutelettes des coureurs

Or, aucune étude n’était mentionnée dans le texte. Sa source, a reconnu Thoelen, était un article lu dans un média belge ce matin-là, qui citait le chercheur néerlandais Bert Blocken, de l’Université de technologie d’Eindhoven. Avec ses trois collègues belges et néerlandais, Blocken est l’auteur de l’animation informatique en question.

Aucune étude n’était mentionnée non plus dans l’article du média belge. Quant à Blocken, il n’est ni microbiologiste ni épidémiologiste, mais expert en aérodynamisme.

Débat justifié?

Devant l’afflux de courriels et de demandes d’entrevues par des journalistes de partout, Blocken et ses trois collègues ont rapidement admis que leur animation informatique était uniquement destinée à simuler un phénomène physique — l’aérodynamisme et les gouttelettes — mais ne pouvait en aucun cas prétendre être une démonstration de la transmissibilité de l’actuel coronavirus ou de quoi que ce soit d’autre.

Le 10 avril, ces chercheurs publiaient sur leur site un «pré-papier» — c’est-à-dire un rapport de recherche qui n’a pas été révisé — où ils décrivaient leur simulation informatique, justifiant son utilité dans le contexte du débat sur la distanciation sociale, tout en prenant soin de souligner qu’il faudrait avant tout tester la validité de la simulation elle-même.

Un tel type d’animation informatique a en effet son utilité dans les sciences du sport ou en aérodynamisme, par exemple pour tester la résistance d’un coureur au vent. En revanche, son efficacité en microbiologie reste à prouver.