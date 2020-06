Connaissez-vous le tricking?

Les gens sont souvent émerveillés par les acrobaties et les différents mouvements du corps en gymnastique et dans diverses autres disciplines. Il est étonnant de voir des jeunes s’élancer à faire des sauts par en arrière et à exécuter des coups de pieds de toutes sortes sur du gazon sans se blesser.

Bienvenue au tricking, un art martial qui réunit différentes acrobaties, à la fois empruntées au taekwondo, à la gymnastique, au breakdance, au capoeira et au freerun.

On attribue son origine au kata artistique et au développement des figures acrobatiques aériennes. La discipline a fortement évolué et la gymnastique artistique a influencé la pratique du sport. L’aspect martial est toujours omniprésent, mais les éléments provenant des autres disciplines prennent de plus en plus de place et définissent le style des adeptes.

Le mélange de ces disciplines permet de distinguer le tricking des autres sports acrobatiques ou arts martiaux.

Chaînes YouTube

Deux jeunes de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, Samuel McGraw et Emeric Albert, pratiquent le tricking. On peut souvent les voir au parc Rotary/Saint-Anselme s’exerçant à leur sport favori tout en voulant se faire voir et promouvoir leur activité. Les deux adolescents ont chacun leur chaîne YouTube par laquelle ils font valoir leurs habiletés et leurs succès.