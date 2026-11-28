Le concert du Temps des Fêtes des Voix du coeur, l’ensemble vocal francophone de Toronto, est programmé le samedi 5 décembre à 14h30, toujours à l’église du Sacré-Cœur au 381 rue Sherbourne.

L’entrée est gratuite. Fidèle à la tradition, l’ensemble vocal profitera de cet événement pour organiser une collecte de dons au profit des Centres d’Accueil Héritage (CAH) au service des aînés francophones de la région.

Le public est invité à venir célébrer la période des Fêtes en musique dans une ambiance chaleureuse et festive, grâce au riche répertoire des Voix du coeur combinant chants traditionnels et mélodies entraînantes.

Les spectateurs auront aussi le privilège d’entendre des extraits exclusifs du grand spectacle de la chorale en mai prochain, Imagine, et courront la chance de gagner deux billets pour cette future production.