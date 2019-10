Collision ours-cycliste : devinez la suite

Depuis, Servheen a tenté l’été dernier d’empêcher la tenue de deux ultramarathons dans une forêt qui est aussi une réserve naturelle — les deux événements ayant été autorisés par le Service des forêts — en pleine période de l’année où les ours sont particulièrement actifs pour chercher de la nourriture avant leur saison d’hibernation.

Vélos électriques

De larges régions des immenses terres publiques de l’Ouest américain ont de tout temps exercé une force d’attraction sur les randonneurs et, plus récemment, sur les amateurs de vélo de montagne.

Dans la dernière année, le gouvernement fédéral a permis d’ajouter les vélos électriques à la liste — un danger supplémentaire de rencontres inopinées, aux yeux des biologistes.

Et ce n’est pas juste une question d’ours. Des vélos rapides en plus grand nombre et, à présent, des vélos électriques, effraient aussi les chevreuils et les élans, au point où certains animaux pourraient décider d’aller voir ailleurs si les forêts sont plus tranquilles.