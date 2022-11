Clause dérogatoire: le gouvernement Ford adopte son projet anti-grève

«Le premier ministre [Ford] a clairement indiqué que la fermeture des salles de classe aurait un impact inacceptable sur les élèves qui éprouvent déjà des difficultés après deux ans de perturbations pandémiques», selon le compte rendu de l’appel fourni par le bureau de M. Ford.

«Il a également réitéré que l’Ontario est déterminé, si nécessaire, à adopter une loi pour garder les salles de classe ouvertes et assurer la certitude et la stabilité pour les parents et les élèves maintenant et à l’avenir.»

Le syndicat prévoit faire la grève, coûte que coûte. Il s’expose à des amendes quotidiennes de 4000$ par personne et de 500 000$ pour le syndicat.

Pas de débat d’urgence aux Communes

Mercredi, Justin Trudeau a lancé aux journalistes que son gouvernement était en train d’étudier les options à sa disposition pour répondre au recours à la clause dérogatoire.

Le député fédéral néo-démocrate Matthew Green, qui représente une circonscription en Ontario, a demandé à la Chambre des communes de tenir un débat d’urgence sur la question, mercredi après-midi.