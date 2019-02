Claudine Brulé dans l’équipe du Bureau du Québec à Toronto

L'Express

31 janvier 2019 à 18h35 31 janvier 2019 à 18h35

La journaliste Claudine Brulé, qui était correspondante de Radio-Canada à l’Assemblée législative de l’Ontario, vient d’être nommée attachée aux affaires publiques et aux communications du Bureau du Québec à Toronto.

La chef de poste du BQT, Catherine Tadros, précise que Manon Côté, auparavant responsable du dossier affaires publiques, a maintenant la responsabilité du secteur des affaires culturelles en plus de ses fonctions en francophonie. Daniel Bonin est toujours attaché aux affaires politiques.

Claudine Brulé possède une expérience professionnelle en journalisme et médias sociaux échelonnée sur plus de quinze ans à Radio-Canada. Elle a œuvré à Edmonton, Regina, Montréal et Toronto.

Diplômée en Études canadiennes et Études internationales du Collège universitaire Glendon de l’Université York, elle complète actuellement un certificat en Digital Strategy & Communications Management à la School of Continuing Studies de l’Université de Toronto.

Le Bureau du Québec à Toronto a pour mandat de défendre et promouvoir les intérêts du Québec sur un vaste territoire allant de l’Ontario à la Colombie-Britannique, incluant le Grand Nord canadien.