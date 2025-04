Cinq ans après, la covid préoccupe moins que la grippe

Mieux que cela, à en croire les derniers résultats des analyses des eaux usées de l’Agence de la santé publique du Canada, l’Ontario en général et Toronto en particulier connaissent l’activité virale du coronavirus la plus basse jamais enregistrée depuis le début de la pandémie.

«L’activité de la covid est actuellement faible et a diminué depuis le début de 2025. Nous utilisons plusieurs sources de données pour surveiller l’activité et les tendances de la covid en Ontario, et elles sont toutes rapportées publiquement dans l’ORVT», confirme le relationniste de Santé publique Ontario.

La grippe préoccupe plus que la covid

Toutefois, si cette régression est plus qu’encourageante, il n’en va pas de même s’agissant du virus de la grippe, comme le précise le Dr Patrigeon.

«Aujourd’hui, la covid est devenue une maladie moins grave que la grippe. Cette dernière est revenue de plus belle cette année. On souffre plus aujourd’hui de grippe que de covid.»

Là encore, les chiffres donnent raison au spécialiste. D’après les données de Santé publique Ontario pour la semaine du 9 au 15 mars 2025, ce sont 467 lits d’hôpitaux qui étaient occupés dans la province par des patients atteints de grippe, alors que le taux de positivité y était de 16,3%, soit cinq fois plus que le taux observé pour la covid. De plus, 1739 nouveaux cas ont été rapportés durant la même semaine.