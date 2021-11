Aller voir un film francophone à l’improviste? Pas à l’extérieur du Québec!

Au moins des films en français sont présentés tous les jeudis à l’Alliance française de Toronto. Pas nécessairement les plus récents, mais généralement parmi les meilleurs ou des perles rares.

Le cinéma TIFF Bell Lightbox en programme aussi de temps en temps. C’est ainsi que Les oiseaux ivres, du réalisateur montréalais Ivan Grbovic, y sera à l’affiche à partir de ce vendredi 19 novembre. Cette histoire de chef de cartel de drogue mexicain en fuite au Québec représentera le Canada au prochain gala des Oscars.

De plus en plus rare à l’Ouest

«Voir un film en français dans une salle hors Québec reste une gageure», observe Denis McCready, producteur exécutif au Studio de la francophonie canadienne de l’Office national du film du Canada (ONF).

«Plus on va vers l’Ouest, plus c’est difficile de voir du cinéma de langue française. Il faut vraiment chercher», renchérit David Baeta, producteur exécutif à la maison de production Moi & Dave et président de l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC).