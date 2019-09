Cinéma: Ad Astra dépressif et déprimant

Depuis jeudi est diffusé en salle le très attendu Ad Astra. Réalisé par James Gray, qui s’était notamment illustré avec La nuit nous appartient et Two Lovers, le film a été reçu plus que chaleureusement par la majorité des critiques. Mais c’est une ode à la solitude qui n’est pas à la hauteur des espérances des amateurs d’action et de science-fiction.

Un casting XXL, un synopsis très prometteur

Il faut dire qu’avec un budget de 100 millions $ et une distribution aussi brillante, les attentes autour du film ne pouvaient être qu’immenses.

Plusieurs grands noms du cinéma moderne font ainsi partie de l’aventure spatiale proposée par James Gray, avec notamment Brad Pitt (dans le rôle de Roy McBride), Tommy Lee Jones, Donald Sutherland ou encore l’excellente Liv Tyler.

Ad Astra prend place dans un futur relativement proche où l’homme a colonisé la Lune et une partie du système solaire.