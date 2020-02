Ciji Fortier : de Hearst à Dakar, en passant par Albi

«Ce cadre de porte d’où l’on regarde constitue la frontière entre le patient et le soignant. Les frontières entre nous, les limites de la compréhension actuelle de l’humain, de votre réalité et de la nôtre», peut-on lire sur le texte qui accompagne une photo d’archive en noir et blanc prise dans une chambre d’hôpital avec deux patients, dos tournés et allongés dans leurs lit.

Suite aux retours positifs reçus du jury, l’étudiante souhaite participer de nouveau au cycle de conférences l’année prochaine.

Jeunesse ontarienne

Investie dans la cause francophone au Canada, Ciji Fortier a soumis, l’année dernière, sa candidature en tant que représentante jeunesse ontarienne au Parlement des jeunes.

L’objectif principal de cette activité est de réaliser une simulation parlementaire pour illustrer le modèle de la démocratie et ainsi devenir les futurs citoyens responsables au sein l’espace francophone.

Même si la 45e session de cette assemblée, qui devait avoir lieu en Côte d’Ivoire, a été annulée, Mme Fortier ne cache pas son enthousiasme pour ce type d’exercice: «Je voulais avoir l’opportunité d’aller échanger avec des gens de partout dans le monde, qui partagent ma langue malgré nos cultures différentes.»

Très attachée à ses racines, son patrimoine et sa langue qui font d’elle une jeune femme francophone, Ciji Fortier exprime, d’une façon ou d’une autre, l’empathie et l’ouverture sur les autres qui sont une véritable source de richesses à partager.