Les chats retombent toujours sur leurs pattes? Ça dépend…

Avec ses 30 vertèbres, elle permet une plus grande amplitude de mouvement que celle des humains, qui n’en compte que 24.

Les chats peuvent aussi compter sur leur faible poids, leur structure osseuse légère et leur épaisse fourrure pour ralentir leur chute, adoucissant ainsi l’impact.

Certains chats vont même «aplatir» leur corps, à la manière d’un parachute, pour créer plus de résistance à l’air.

La vitesse d’un chat moyen peut atteindre 97 km/h (valeur qui tient compte de la gravité, de la résistance au vent et du poids) au moment de l’impact. Comparativement à 193 km/h pour un humain adulte moyen. Cette vitesse est obtenue lors d’une chute de 5 étages et plus.

Une question de hauteur…

Ce réflexe de redressement a toutefois ses limites: il permettrait aux chats de survivre à 90 % des chutes d’immeuble et encore, ils n’en sortent pas toujours indemnes.