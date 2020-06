Chasse aux trésors gourmands du Québec

On y retrouvera une quarantaine d’artistes.

Patrice Michaud, Lara Fabian, Michel Rivard, Marie-Michèle Desrosiers, Gregory Charles, Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Isabelle Boulay, Richard Séguin, Luce Dufault, Émile Bilodeau, Cœur de pirate dans des numéros complètement réorchestrés pour l’occasion.

Vincent Vallières, Alexandra Stréliski, Hubert Lenoir, Les Sœurs Boulay, SOMMM (Ariane Moffat & Étienne Dupuis-Cloutier), Fouki, Les Trois Accords, Roch Voisine, Paul Piché et Diane Dufresne pour réinterpréter des grands classiques et des succès populaires de leur répertoire.

Martha Wainwright, Corneille, Mara Tremblay et Marie-Pierre Arthur et Jim Corcoran dans un spectacle sur le thème de la solidarité et la résilience. Le discours patriotique prendra la forme de contes, slam et chansons de Fred Pellerin, Elisapie, David Goudreault et Christine Beaulieu.

Tout ce beau monde sera accompagné de dizaines d’autres musiciens, choristes, Orchestres symphoniques, artiste de cirque et danseurs.