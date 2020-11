Charles Dubé-Brais: « Une saison tronquée pour les Raptors 905 »

« C’est la question à un million de dollars! On souhaite évidemment que Fred reste, c’est la priorité. Masaï et Bobby en ont parlé énormément publiquement. Je ne fais que répéter ce qu’ils disent, mais c’est la réalité. Fred est un joueur qui a vraiment l’ADN Raptors. Il fait parti intégrante de notre culture, donc ce serait vraiment bien qu’il poursuive l’aventure avec nous. Après, on va voir ce qui se passe au niveau des grands. Je pense qu’on serait content de revoir Serge, Marc, des joueurs comme ça qui ont quand-même de l’impact sur les victoires de l’équipe.

« Garder tout le monde pour rester compétitif »

Après, il faut faire des choix financiers en fonction de ce qui se passe cette année. De toute façon, on n’a pas beaucoup de marge de manœuvre, donc ce n’est pas comme si on pouvait « très bien » remplacer ces joueurs-là s’ils partent. La meilleure façon d’avoir une très bonne équipe la saison prochaine, c’est de garder tout le monde en sachant qu’on ne veut pas s’handicaper pour 2021, parce qu’il y aura plusieurs agents libres de bon niveau disponibles à ce moment-là. C’est une stratégie pluriannuelle des Raptors de faire en sorte que plusieurs contrats arrivent à expiration en 2021. Donc, je pense qu’on est prêt à commettre un bon montant d’argent pour certains joueurs sur le court terme. Et après sur le long terme pour un joueur comme Fred.

On espère avoir tout le monde avec nous la saison prochaine car les Raptors ont tout de même eu la deuxième meilleure fiche de la NBA cette saison, et il n’y a pas de raison de croire qu’on ne serait pas extrêmement compétitifs la saison prochaine avec ce groupe de joueurs-là. Avec Pascal un an plus vieux, OG un an plus vieux, Fred un an plus vieux, avec Lowry et Ibaka encore très productifs, Gasol qui peut toujours apporter des choses et Powell avec un an de plus. Il y a un très bon noyau en place, je pense que ce serait bien de le garder pour faire des Raptors une des meilleures équipes de la NBA, encore une fois.

Propos recueillis par Mike Laviolle à Toronto.