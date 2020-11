Raptors: deux meneurs de jeu sélectionnés au repêchage

«Son profil est bon pour Toronto. Et je pense que pour lui c’est bien d’être tombé à Toronto aussi. Dans une autre équipe, avec un rôle différent vu qu’il n’est pas très grand (ça aurait pu être plus compliqué). Je pense que ses chances de succès sont plus grandes à Toronto qu’elles l’auraient été ailleurs. C’est un peu comme ça avait été le cas avec Fred (VanVleet). Le fait qu’il soit arrivé dans une équipe qui savait bien le développer, c’était un mariage assez parfait, il y a quatre ans quand c’est arrivé. Je pense que ça peut être le cas pour Malachi aussi.»

Avec le choix 59, l’avant-dernier de ce repêchage, les Raptors ont ensuite sélectionné un autre meneur de jeu, plus athlétique (1m96) en la personne de Jalen Harris. Ce dernier est passé par Louisiana Tech et Nevada avec qui il tournait à 21,7 points par match l’année dernière.

«Quand on repêche en fin deuxième ronde, on prend une chance sur un joueur. Il ne faut pas se mentir, la grande majorité des 59e choix au repêchage, ne deviennent pas des joueurs NBA. Mais il y a des exceptions, donc tu espères être l’équipe qui va trouver le genre de perle rare qui sera l’exception à la règle justement. L’année dernière c’était Dewan Hernandez, cette année c’est Jalen. Avec ce joueur il y a une possibilité qu’il soit plus fort que ce que son rang au repêchage pourrait laisser croire, car il est talentueux, il est athlétique.»

«À ce rang-là, tu essaies de prendre un joueur que tu vas insérer dans ton système de développement avec l’équipe de G-League les 905. Tu vas te dire « OK, on va mettre une pièce sur lui pour que dans deux, trois ans, il soit ce joueur pour qui tout le monde dit qu’il aurait dû être sélectionné plus haut ». C’est la même chose avec les joueurs non repêchés. Au final, entre le 59e et les non repêchés il n’y a que deux rangs d’écart. Ça a été le cas pour VanVleet, pour Chris Boucher, pour Terence Davis, en espérant que Jalen soit celui-là.»